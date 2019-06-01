Hafta hareketli olacak İkizler Burcu Hande Kazanova 3-9 Haziran 2019

Bu hafta cuma günü farklı harcamalar devrede olabilir. Farklı düşünebilirsiniz. 3-9 Haziran haftasında İkizler Burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova İkizler burcunu sizler için yorumladı.

Oldukça hareketli ve sosyal olacağınız bir bayram olacak sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Uzak yerlere gitmekten ziyade kısa yolculuklar hayatımızda etkili olacak.

Pazartesi oluşan Yeniay ile beraber hayatınızla ilgili başlatmak istediğiniz ne varsa harekete geçirip, bu Yeniay’ı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Salı günü Merkür, Yengeç Burcu’na geçecek. Maddi konularda hızlı gelişmelerin yaşanacağı ve harcamalarınızı parasal alanda yapacağınız bir döngüye merhaba diyeceksiniz.

Bu hafta cuma günü farklı harcamalar devrede olabilir. Farklı düşünebilirsiniz. Pazar günü bağışıklık sisteminize dikkat etmelisiniz. Venüs’ün İkizler Burcu’na geçmesiyle birlikte Pazar gününden sonra çok fazla sosyalleşecek ve kendinizi dışarıya atmak isteyeceksiniz. Algınızı etrafınızda olan biten şeylere çevireceksiniz. Bu dönem etrafınızdaki insanları istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz.