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Sosyal çevre hareketli Aslan Burcu Hande Kazanova 3-9 Haziran 2019

Sosyal çevre hareketli Aslan Burcu Hande Kazanova 3-9 Haziran 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Aslan burcunu sizler için yorumladı. 3-9 Haziran haftasında Aslan Burcunu neler bekliyor? Cuma günü önemli olacak. İlginç birtakım fikirler aklınıza gelebilir. Pazar gününe dikkat etmekte fayda olacak.

Haftaya sosyal çevre bağlantılarınızla hareketli bir şekilde başlıyorsunuz sevgili Aslan ve yükselen Aslan’lar. Arkadaşlarınızla planlar yapabilir ve organizasyonlar içerisine girebilirsiniz. Pazartesi oluşacak Yeniay tam da bu alanlarınızı hareketlendirecek.

Salı gününden sonra hayatı anlamlandırmak ve kendi başınıza kalmak isteyeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Bu dönem sizin için plan yapma ve gözden geçirme dönemi olacak.

Kafanızdaki düşünceleri yazılı bir şekilde ifade etmeye çalışabilirsiniz. Hareketli bir dönem olacak ancak kendinize özel zamanlar ayırmayı da ihmal etmemelisiniz.

Cuma günü önemli olacak. İlginç birtakım fikirler aklınıza gelebilir. Pazar gününe dikkat etmekte fayda olacak. Arkadaşlarınızla bulunduğunuz ortamlarda parasal konularda yanılgılara açık olabilirsiniz. Bu dönemde arkadaşlarınızla sıkıntı ve sorunlar yaşıyorsanız çözüme ulaştırmak adına şanslı bir dönem olacak.

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