Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafik durma noktasına geldi

Dokuz günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz bağlantı yolunda araç yoğunluğu oluşmaya başladı. TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara istikameti ve 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasında araç yoğunluğu oluştu.

Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminin özellikle İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara istikameti

Gece ilerleyen saatlerde daha da artan yoğunluk nedeniyle İstanbul’dan gelen tatilciler, TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara istikametinde durma noktasına gelen trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde trafikte uzun araç kuyrukları halinde tatilcilerin ilerleme çabaları görünüyor.

1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli

Trafiğin en fazla arttığı 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri sürücülere yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Yetkililer yoğunluğun sabah saatlerinde ve yarın daha da artacağını belirtiyor.

Gerede Karadeniz gürezgahında trafik durma noktasına geldi

Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz güzergahında zaman zaman yoğunluğa neden oluyor. Hasarlı kaza yapan ve arızalanan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Bölgede görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bayram trafiğinin sabah saatlerinden itibaren artarak devam etmesi bekleniyor. Bayram tatili için yola çıkan tatilciler, saatlerce yolda olduklarını, trafik daha da yoğunlaşmadan memleketlerine gitmek istediklerini söyledi.