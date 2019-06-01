TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı. Feyzioğlu, "Neden alkışlamasın on yıllardır nesillerden nesile devredilen sorunların çözüm haritasının konduğu bir belge." dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıklandığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladığı görüntülere ilişkin açıklamada bulundu.

Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı neden alkışladığını katıldığı bir canlı yayında açıkladı.

"Türkiye'de görülmemiş bir katılımcılıkla hazırlanması sağlandı''

Feyzioğlu'nun, Erdoğan'ı alkışlaması 'buzlar eridi' olarak yorumlanırken, Habertürk'te konuşan Feyzioğlu, "Türkiye'de görülmemiş bir katılımcılıkla hazırlanması sağlandı. Ben yaptım oldu denilmedi. Yoksa biz klasik olarak olmadı diyecektik. Şöyle bir bakacaktık olmamış diyecektik.

Şimdi demiyoruz çünkü kendi cümlelerimizi görüyoruz. İnsanlarda şaşırıyor "Metin Feyzioğlu eden alkışladı?" Neden alkışlamasın on yıllardır nesillerden nesile devredilen sorunların çözüm haritasının konduğu bir belge" ifadelerini kulladı.