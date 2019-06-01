HABER /  GÜNCEL

Erdoğan Gelibolu Yarımadası'nı "kesin korunacak hassas alan" ilan etti

Erdoğan Gelibolu Yarımadası'nı "kesin korunacak hassas alan" ilan etti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alan Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alanın kroki ile sınır ve koordinatları yer aldı.

Bu kapsamda, Gelibolu ilçesinde bulunan 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bakan Süleyman Soylu Bolu'da trafiği hem havadan hem karadan denetledi
Foto Galeri Bakan Süleyman Soylu Bolu'da trafiği hem havadan hem karadan denetledi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Vedat Muriç transferi bitiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray savaşında son durum
Vedat Muriç transferi bitiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray savaşında son durum
Rafael Nadal ile Roger Federer üst tura yükseldi
Rafael Nadal ile Roger Federer üst tura yükseldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Panelvan kamyonetlere köprü izni verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Panelvan kamyonetlere köprü izni verdi
MSB'den son dakika Pençe Harekatı açıklaması 3 terörist daha öldürüldü
MSB'den son dakika Pençe Harekatı açıklaması 3 terörist daha öldürüldü
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı
İnegöl'de dikkat çeken DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı
İnegöl'de dikkat çeken DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni askerlik sistemi öğretmenler nasıl askerlik yapacak son bilgi
Yeni askerlik sistemi öğretmenler nasıl askerlik yapacak son bilgi
Babalar günü ne zaman hangi gün 2019 geri sayım
Babalar günü ne zaman hangi gün 2019 geri sayım
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu Ek seferler başlattılar
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu Ek seferler başlattılar
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı
Ekrem İmamoğlu'nun çarpıcı sözler! Duam odur ki...
Ekrem İmamoğlu'nun çarpıcı sözler! Duam odur ki...
Ayetel Kursi ile hacet namazı kılınışı nasıl kaç rekat?
Ayetel Kursi ile hacet namazı kılınışı nasıl kaç rekat?
Yunanistan'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı?
Evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı?
Yorumlar