Bakan Süleyman Soylu Bolu'da trafiği hem havadan hem karadan denetledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında havadan trafik denetimi yaptıktan sonra D-100 Karayolu'nun Gerede-Karadeniz bağlantı yolu mevkiinde polis noktasında trafik denetimine katıldı. Uygulama kapsamında durdurulan araçlardakilerle sohbet eden Bakan Soylu, çocuklara hediyeler verdi.
Soylu'yu Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri karşıladı. Soylu, Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Gerede-Karabük istikametinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında sahur vakti helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Bolu'nun Gerede ilçesine geldi.
Soylu, burada Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy'dan trafik durumu ve kaza sayıları ile ilgili bilgi aldı. Yolda yapılan uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet eden Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Bakan Soylu, yollarda alınan güvenlik önlemleri ile ilgili şöyle konuştu:
"Gerek emniyet gerekse jandarma ekiplerimiz hakikaten ülkenin her noktasında ciddi tedbirler alarak, ciddi uygulamalar yaparak 185 bin hem jandarma trafik, hem de emniyet trafik ekiplerimiz bayram sonuna kadar yoldalar. Bir özet vermem gerekirse her gün 9 bin trafik ekibi çalışacak. Yaklaşık 100'e yakın müfettişimizle 66'sı emniyet olmak üzere jandarma da dahil Türkiye'nin özellikle trafik kazaları açısından en riskli alanlarında onlar da saha kontrollerini, denetimlerini yapacaklar.