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Vedat Muriç transferi bitiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray savaşında son durum

Vedat Muriç transferi bitiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray savaşında son durum

Galatasaray ve Fenerbahçe, Kosovalı oyuncu Vedat Muriç transferi konusunda adeta soğuk savaşa girdi. Peki yıldız oyuncu hangi takıma gidecek? İşte son gelişmeler.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun kapanmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Uzun süre Fenerbahçe ile adı anılan ve yurt dışından da teklifler alan Kosovalı oyuncu Vedat Muriç konusunda önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin oyuncu ile ilgilenmesine rağmen sözlü girişim dışında bir adım atmadığı ve bu durumun transferde ibreyi Galatasaray'a çevirdiği öğrenildi.

Abdurrahim Albayrak hamlesi
Resmi görüşmelerin aksatılması, transferde Fenerbahçe'nin elini çabuk tutmaması sonrasında Galatasaray'ın Abdurrahim Albayrak üzerinden resmi girişimlerde bulunması ile Sarı-Kırmızılılar transferde önemli mesafe katetti.

vedat muriç

Galatasaray sonuçlandırabilir
Oyuncuyu Ersun Yanal ve Fatih Terim'in çok istediği fakat kısa süre içerisinde Galatasaray'ın bu transferi sonuçlandırabileceği ifade edildi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da bu oyuncunun kalmasını çok istemesine rağmen Vedat'ın 1 yıllık sözleşmesi kalması sebebiyle kulübün oyuncuyu satmayı planladığı öğrenildi.

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