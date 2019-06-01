31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen sandık görevlileri ve seçim çalışanları hala ücretlerini alamadı. Peki 31 mart yerel seçimler sandık görevli ücretleri ne zaman ödenecek YSK açıklaması yaptı mı? YSK yeni açıklamasına göre sandık görevli ücretleri bu ayın sonunda ödenecek.

Seçim görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek, 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan vatandaşların ücretleri ne zaman ödenek sorularına beklenen açıklama YSK'dan geldi. Peki Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 2019 Seçim ücretleri ne kadar? İşte haberin detayları...

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK: 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçim görevlisi ücretleri bazı illerde ödenmeye başlandı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) ödemelere ilişkin henüz net bir tarih verilmedi. Tahminlere göre Mayıs ayının sonlarında sandık görevlisi ücretlerinin ödenmesi bekleniyor.

SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

Başkan ve Üyeler 217,00 TL

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 108,00 TL

- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 104,00 TL

- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 102,00 TL

- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 99,00 TL

-Şoför ve Hizmetliler 93,00 TL

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL

İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 108,00 TL

- İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 93,00 TL

- Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 104,00 TL

- Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 99,00 TL

- Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 93,00 TL

- Askı Yeri Görevlileri 88,00 TL

- Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL

- Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL

- Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL

SANDIK KURULLARI

- Başkan 102,00 TL

- Üye 93,00 TL

BİNA SORUMLULARI 102,00 TL