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İntihara kalkıştı çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi

İntihara kalkıştı çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi

ANTALYA'da falezlere çıkarak intihar girişiminde bulunan ve 2 bin 700 lira kira borcu olduğunu söyleyen M.B. (38) için vatandaşlar aralarında para topladı. Toplanan para eksik kalınca bir kişi aracından 2 bin 200 lira getirerek paranın büyük bir kısmını tamamladı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan parkın falez kısmında meydana geldi. Parkta bulunan kafeye ait kısımdaki çitleri geçip falezlerin üzerine çıkan M.B., burada oturmaya başladı. Bir süre sonra falezlerden sarkan M.B.'yi gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri önlem aldı. 

Çay içerek izlediler

Falez kısmına yaklaşan polisler, M.B.'yi ikna etmek için konuşmaya başladı. M.B. polislere 2 bin 700 lira ev kirası borcu olduğunu ve iş bulamadığını söyledi. Polis ekipleri, uzun süren konuşmalar sonucu ikna olmayan M.B.'ye iş bulma vaadinde de bulundu. Bu sırada kafe içerisinde oturan bazı kişiler, oturdukları yerden olayı izlerken, bazıları ise cep telefonuyla görüntü çekti. 

Vatandaşlar arasında para topladılar

M.B.'yi vazgeçirmek için konuşan bazı vatandaşlar para toplamaya karar verdi. Bir süre sonra kafede oturan kişilerin masalarını gezerek para toplayan vatandaşlar, toplanan parayı M.B.'ye verdi. M.B.'nin buna rağmen eyleminden vazgeçmemesi üzerine, ismi öğrenilemeyen bir kişi gelerek borcunun tamamını ödeyeceğini söyledi. Aracına giderek 2 bin 200 lira getiren kişi vatandaşlara dönerek, "150 lira eksik kaldı. Aranızda toplayın çocuğu kurtaralım" dedi. Paranın toplanmasının ardından intihardan vazgeçen M.B.'ye parayı veren kişi telefon numarasını vererek, iş vereceğini de söyledi. M.B. yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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