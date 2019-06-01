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WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange idam edilebilir

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange idam edilebilir

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmesi durumunda idam edilebileceği belirtildi.

Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi tarafından “kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal etmekten” suçlu bulunan Assange, 50 hafta hapis cezasına çarptırılmıştı.

Londra’da en azılı suçluların tutulduğu Belmarsh cezaevine konulan Assange için uluslararası insan hakları uzmanlarının endişeleri devam ediyor.

Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer, Londra’daki Belmarsh hapishanesinde bulunan Assange’ı ziyaret etti. BM bağımsız insan hakları uzmanı Melzer, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Asange’ın bir grup demokratik devletin onu şeytanlaştırıldıktan sonra tutuklattığını, ABD’ye iade edilirse de ömür boyu hapis ya da idamla cezalandırılabileceğini öne sürdü.

Assange’ın ABD’ye iade edilmesi halinde...

BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Melzer, Assange’ın ABD’ye iade edilmesi halinde çok ciddi insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalabileceğini savundu. BM insan hakları uzmanı Melzer, WikiLeaks’in kurucusu Assange’ın birçok ülke tarafından, hakkında yürütülen karalama kampanyaları sonucunda Londra’da tutuklatıldığını ifade etti.

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