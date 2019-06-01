Avrupa’nın en büyük teleskobu Erzurum’da yapılıyor
Doğu Anadolu gözlem evi yerleşkesi inşasında incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, 3 bin 170 metrede Konaklı Karakaya tepelerinde Türkiye'nin en büyük çaplı teleskop yapımı inşaatını ziyaret etti.
Barındırdığı teknoloji açısından Uluslararası bir gözlem evi olduğu için dünya çağında buluşlara ve araştırmalara ev sahipliği yapacak araştırma merkezinde Avrupa’nın en büyük teleskobu yer alıyor.
Erzurum Valisi Okay Memiş’in Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile beraber ziyaret ettiği “Turistik bir lokasyon olan bilime ve astrofiziğe meraklı insanları Erzurum’a çekeceğiz diye nitelediği gözlem evinin ziyareti sırasında ATASAM Başkanı Astrofizik Bölümü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak’dan bilgi aldı.
Ejder tepesiyle eşdeğer rakıma sahip 3170 metre rakımda, Atatürk üniversitesi bünyesinde dünyanın en önemli gözlem merkezine yaklaşık 4 metre kar eşliğinde çıkıldı. Manzarası ve doğasıyla büyüleyen Karakaya tepeleri Vali Okay Memiş’i adeta büyüledi.
Okay Memiş, “Burayı görmek istedim, Burada Erzurum bilim üretecek ve sadece bu teleskop sayesinde bir bilim şehri olacak biz bu yolu ıslah edeceğiz bu tepeye çıkan yol çok kötü durumda yaz kış bu alanı hem kayak merkezi olarak hem de bilim adamlarımız için kullanacağız.