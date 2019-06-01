Avrupa’nın en büyük teleskobu Erzurum’da yapılıyor

Okay Memiş, “Burayı görmek istedim, Burada Erzurum bilim üretecek ve sadece bu teleskop sayesinde bir bilim şehri olacak biz bu yolu ıslah edeceğiz bu tepeye çıkan yol çok kötü durumda yaz kış bu alanı hem kayak merkezi olarak hem de bilim adamlarımız için kullanacağız.