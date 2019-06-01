Sevilla transferi duyurdu! Yıldız oyuncu 5 yıl boyunca kadroda

İspanya La liga'yı 6. sırada tamamlayan Sevilla, Nantes forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Diego Carlos'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile 5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır ifadeleri yer aldı.
Oyuncuya ödenecek ücret hakkında da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ayrıca, pazartesi günü Sevilla’ya gelecek olan Carlos sağlık kontrolünden geçecek ve 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
🚨 El #SevillaFC alcanza un principio de acuerdo con el @FCNantes por Diego Carlos. 🇧🇷 #vamosmiSevilla #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 31, 2019
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