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Sevilla transferi duyurdu! Yıldız oyuncu 5 yıl boyunca kadroda

Sevilla transferi duyurdu! Yıldız oyuncu 5 yıl boyunca kadroda

İspanya La liga'yı 6. sırada tamamlayan Sevilla, Nantes forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Diego Carlos'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile 5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır ifadeleri yer aldı.

Oyuncuya ödenecek ücret hakkında da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca, pazartesi günü Sevilla’ya gelecek olan Carlos sağlık kontrolünden geçecek ve 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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