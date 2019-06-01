Sevilla transferi duyurdu! Yıldız oyuncu 5 yıl boyunca kadroda

İspanya La liga'yı 6. sırada tamamlayan Sevilla, Nantes forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Diego Carlos'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile 5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır ifadeleri yer aldı.

Oyuncuya ödenecek ücret hakkında da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca, pazartesi günü Sevilla’ya gelecek olan Carlos sağlık kontrolünden geçecek ve 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.