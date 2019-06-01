Tottenham-Liverpool maçının biletleri karaborsada servet kazandıracak
İki İngiliz takımı bu akşam TSİ 22:00'de Şampiyonlar Ligi finali için karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek için Madrid'e gidip bilet bulamayanlar, karaborsada 25 bin sterline (184 bin TL) bilet alabiliyorlar.
Tottenham-Liverpool Madrid'deki Estadio Wanda Metropolitano Stadyumu'nda karşıya karşıya gelecek. Estadio Wanda Metropolitano Stadyumu'nun seyirci kapasitesi yaklaşık 68 bin. İki takımın taraftarlarına ise toplam sadece 34 bin bilet verildi. 50 bin kişinin de sırf maç atmosferini tatmak için Madrid'e gitmesi bekleniyor. Londra gazetesi Evening Standard, maç biletlerinin karaborsada 25 bin sterline (184 bin TL) alıcı bulduğunu yazdı.
Sakatlar dönüyor: Tottenham'da daha önce sakatlık geçiren Harry Kane, Harry Winks ve Davinson Sanchez forma giyebilecek durumda. Victor Wanyama'nın durumu şüpheli, Ben Davies'in sakatlığı ise sürüyor.
Yıldız isimler kulübede oturacak: Kane'in forma giyebilecek olması, Tottenham'a gol yollarında önemli bir avantaj sağlıyor. Bu aynı zamanda Güney Koreli yıldız Son Heung-Min ya da yarı finalde Ajax karşısındaki mucize geri dönüşün, hat-trick yapan kahramanı Brezilyalı Lucas Moura'nun kulübede oturması anlamına geliyor.
Liverpool'da tek eksik: Liverpool'da ise kasığından sakatlanan Roberto Firmino iyileşti. Takımda tek sakat oyuncu Naby Keita. Menajer Jurgen Klopp'un sahaya çok sürpriz bir kadro sürmesi beklenmiyor.