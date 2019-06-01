Tottenham-Liverpool maçının biletleri karaborsada servet kazandıracak

Tottenham-Liverpool Madrid'deki Estadio Wanda Metropolitano Stadyumu'nda karşıya karşıya gelecek. Estadio Wanda Metropolitano Stadyumu'nun seyirci kapasitesi yaklaşık 68 bin. İki takımın taraftarlarına ise toplam sadece 34 bin bilet verildi. 50 bin kişinin de sırf maç atmosferini tatmak için Madrid'e gitmesi bekleniyor. Londra gazetesi Evening Standard, maç biletlerinin karaborsada 25 bin sterline (184 bin TL) alıcı bulduğunu yazdı.