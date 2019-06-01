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KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan kritik açıklama! Türk ordusu çekilirse çatışma çıkabilir

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan kritik açıklama! Türk ordusu çekilirse çatışma çıkabilir

Kuzey Kıbrıs Başbakan Ersin Tatar, hükümetin kurulması sonrası Türkiye'ye çok kritik mesajlar verdi.

Kuzey Kıbrıs’ta yeni hükümetin kurulmasının ardından konuşan Başbakan Ersin Tatar, adadaki Türk askeri varlığının, adadaki barışı ve güvenliği sağladığına işaret ederek “Türkiye, barışın teminatıdır. Türk ordusu adadan çekilirse gerçek anlamda çatışma doğabilir” dedi.

Kuzey Kıbrıs’taki Türk askeri varlığının, adadaki barışı ve güvenliği sağladığına işaret eden Tatar “Zorla birleştirme çabaları da çatırdamaya sebep olur. Hele hele, Türk ordusu çekilirse o zaman gerçek anlamda çatışma doğabilir. Türk ordusunun burada barışı koruması, güvenliğimizi koruması, garantör bir ülke olarak burada olması bizim için barışın teminatıdır. Tabii, Rum tarafı bunları anlamayıp kendi aynı siyasetini devam ettirmeye çalışıyor'' ifadelerini kullandı.

Türkiye’den de kopmak istemiyoruz

Özellikle Avrupa Birliği’ne girdikten sonra konuyu istismar ediyorlar ve ‘Avrupa Birliği içerisinde başka bir devletin garantörlüğü söz konusu değildir diyen Tatar; ''günün sonunda buradan çıkıp gitmesi lazım, bizim de Avrupa Birliği içerisinde federal veya başka bir modelle Avrupa Birliği’nin tam üyesi olmamız lazım’ söylemlerini yineliyorlar. Biz ise ‘Kuzey Kıbrıs olarak Avrupa Birliği’ne girelim’ diyoruz ama Türkiye’den de kopmak istemiyoruz. Çünkü Türkiye bizim mal ve can güvenliğimizi sağlayan ülkedir, bizim anavatanımızdır” açıklamasında bulundu.

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