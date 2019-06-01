Orkun Işıtmak hayalini gerçekleştirdi! Rekor bir atlayışa imza attı!

Atlayışı gerçekleştireceği irtifada oksijen seviyesinin çok düşük olmasından ötürü atlayış öncesinde özel bir teknik ve ekipman eğitimi alan Orkun Işıtmak, hava şartlarının da müsaade etmesiyle birlikte atlayışa özel bir uçakla yaklaşık 33 bin feet’e tırmandı ve kendini boşluğa bıraktı.