NBA'den dünyaca ünlü şarkıcı Drake'e uyarı

NBA Finali ilk maçında Toronto Raptors, sahasında Golden State Warriors'u mağlup etmeyi başardı. Ancak Golden State'li oyuncular ve teknik ekiple sürekli diyalog halinde olan şarkıcı Drake'e NBA yönetiminden uyarı geldi.

NBA yönetimi Toronto Raptors ile bir araya gelerek, saha kenarında rakip takım oyuncularına ve teknik ekibine yönelik tepkilerde bulunan Drake'e saha kenarında sakin olmasını ve herhangi bir oyuncu ya da teknik adama dokunmamasını istedi.

Ayrıca Drake maç sonrasında Stephen Curry'in saçından kopardığı saç telini sosyal medya hesabından “Bunu internette satacağım” şeklinde paylaşmıştı.

Drake, daha önceki süreçte Indiana Pacers’tan Rodney Stuckey, Washington Wizards'tan Bradley Beal, o dönem Cleveland Cavaliers forması giyen LeBron James ile çeşitli diyaloglara girmişti.

İkinci maç ne zaman?

NBA Finali'nde Toronto Raptors ile Golden State Warriors arasındaki ikinci maç 3 Haziran Pazartesi TSİ 03.00'da oynanacak.