Bursaspor'da yaprak dökümü! Bir ayrılık daha gerçekleşti

Bursaspor'da kiralık oyuncuların takımlarına dönmesinin ardından sözleşmesi yenilenmeyen Furkan Soyalp de takıma veda etti. Ayrıca Badji de alacakları ödenmemesi halinde serbest kalacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de yoluna devam edecek Bursaspor'da art arda ayrılıklar meydana geliyor. Kiralık oyuncular Aurelien Chedjou, Allano Lima, Tunay Torun, Henri Saivet, Diafra Sakho ve Umut Nayir'in takımlarına dönmesinin ardından, sözleşmesi sona eren Furkan Soyalp de takımdan ayrıldığını açıkladı.

Bursaspor'un altyapısından yetişen ve sözleşmesi yenilenmeyen 23 yaşındaki Furkan Soyalp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"14 yaşında transfer olduğum Bursaspor altyapısına gelirken bu şehrin bir gün evim olacağını, bu şehrin insanlarının bir gün benim ailem olacağını bilemezdim. Bursaspor'un büyük taraftarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benden yana helal olan hakkınızı siz de helal edin, sevgiyle."

Kulübe ihtarname gönderildi

Öte yandan sözleşmesi devam eden oyunculardan Stephane Badji ise, 2 aylık alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderdi. Badji'ye 7 Haziran'a kadar 106 bin Euro ödenmesi gerekirken, aksi halde deneyimli orta saha serbest kalacak.