HABER /  GÜNCEL

Arefe günü noterler açık mı 3 Haziran noter çalışma saatleri

Arefe günü noterler açık mı 3 Haziran noter çalışma saatleri

Ramazan bayramı tatili için artık geri sayım başladı. 2019 yılı ramazan bayramında çalışanlar 9 günlük bayram tatili yapacak. Peki bankalar, noterler, PTT ve noter şubeleri bayram tatilinde açık olacak mı, arefe gününde bankalar saat kaça kadar açık olacak?

Mübarek Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde binlerce çalışanı bayram tatili heyecanı sardı. 2019 yılında Başbakanlık kararı ile bayram tatili 9 gün oldu. Hal böyle olunca tatil planları çoktan netleşti. Peki 9 günlük bayram tatilinde bankalar, noterler, PTT ve noter şubeleri de tatil olacak mı, bankalar hangi gün açık olacak, arefe günü bankalar saat kaça kadar açık olacak? 

Özellikle her gün milyonlarca kişinin kullandığı bankalar, PTT merkezleri, Eczaneler ve Hastanelerin Ramazan Bayramı Arefesinde çalışma durumları merak ediliyor.

Bayramın hem hafta içine denk gelmesi hemde resmi bayram tatili olmasından dolayı kapalı olacak kurumlarda özellikle arefe günü açık olup olmayacakları merak ediliyor. Arefe günü (3 Haziran 2019 Pazartesi) bankalar, PTT’ler, noterler öğlene kadar açık olacak. 12:30'a kadar işlemler yapılabilecek, öğleden sonra resmi tatile girecek. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Askerini miğferle öldüren astsubay FETÖ kriptosu çıktı
Askerini miğferle öldüren astsubay FETÖ kriptosu çıktı
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan kritik açıklama! Türk ordusu çekilirse çatışma çıkabilir
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan kritik açıklama! Türk ordusu çekilirse çatışma çıkabilir
Galatasaray Belhanda için 8 milyon euroluk teklifi reddetti!
Galatasaray Belhanda için 8 milyon euroluk teklifi reddetti!
NBA'den dünyaca ünlü şarkıcı Drake'e uyarı
NBA'den dünyaca ünlü şarkıcı Drake'e uyarı
İran sınırında sıcak çatışma: 2 şehit 5 yaralı
İran sınırında sıcak çatışma: 2 şehit 5 yaralı
Bursaspor'da yaprak dökümü! Bir ayrılık daha gerçekleşti
Bursaspor'da yaprak dökümü! Bir ayrılık daha gerçekleşti
ÖNCEKİ HABERLER
3 haziran 2019 bankalar tatil mi arefe günü banka çalışma saatleri
3 haziran 2019 bankalar tatil mi arefe günü banka çalışma saatleri
Askerlik sistemi yeni yedek subay seçimi nasıl olacak?
Askerlik sistemi yeni yedek subay seçimi nasıl olacak?
Kadir Gecesi özel dua Hz. Muhammed'in okuduğu Kadir Gecesi duası okunuşu
Kadir Gecesi özel dua Hz. Muhammed'in okuduğu Kadir Gecesi duası okunuşu
Pençe Harekâtı'nda 6'ncı gününde sınıra Bora sevkiyatı
Pençe Harekâtı'nda 6'ncı gününde sınıra Bora sevkiyatı
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi tatiller ne zaman kaç gün?
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi tatiller ne zaman kaç gün?
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
2019 hac kafile gidiş dönüşleri ne zaman?
2019 hac kafile gidiş dönüşleri ne zaman?
Havuza düşen domuzları itfaiye kurtardı
Havuza düşen domuzları itfaiye kurtardı
Yorumlar