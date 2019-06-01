Kudüs’ün özgürlüğü için yürüdüler

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın çağrısıyla on binlerce Filistin gönüllüsü, Mavi Marmara katliamının yıl dönümünde düzenlenen Özgür Kudüs Yürüyüşü ile Fatih Camii’nde yapılan toplu iftarın ardından Edirnekapı Şehitliği’ne yürüdü.

İsrail, Gazze’yi abluka altında tutmaya, Filistinli gençleri sokak ortasında öldürmeye, Müslüman liderleri hukuksuzca tutuklamaya, Mescid-i Aksa’yı taciz etmeye devam ediyor. Mavi Marmara gemisinin de aralarında bulunduğu Özgürlük Filosuna yapılan saldırının 9. yılında, on binlerce Filistin gönüllüsü, yeniden Kudüs davasını unutmadıklarını haykırmak üzere Fatih Camii’nden Edirnekapı’ya yürüdü.

Yürüyüş öncesinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Fatih Camii’nde Ümmet İftarı düzenlendi. İftarın ardından on binler, ellerinde meşalelerle “Mavi Marmara Onurumuzdur” sloganları atarak Mavi Marmara şehitlerinden Cevdet Kılıçlar ve Necdet Yıldırım’ın da metfun bulunduğu Edirnekapı Şehitliği’ne yürüdü.

“Kudüs özgürleşirse tüm İslam coğrafyası özgürleşecek”

Şehitlikte kalabalığa seslenen İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Allah’a hamd ediyorum ki sizinle beraberim. Mücadeleyi seven sizlerle beraberim. Mavi Marmara’daki kardeşlerimiz şehit oldular, canlarını verdiler. Allah’a verdikleri sözü tuttular. Sıra bizde” dedi. Bülent Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Filistin’e yola çıkmaya hazır mıyız? İşte İsrail bu sesi duysun. Bu gelen ses, şehitlerin ayak sesidir. İsrail vurmaya, öldürmeye devam ediyor. Abluka ve ambargo hiçbir zaman kalkmadı. Ama unutulmasın ki Allah için yola çıkanlar, öyle bir inkılapla İsrail’i devirecek ki arkasına saklanacakları bir taş bile kalmayacak. Ey İsrail, bu kadar insan bir gün Kudüs’e yürüyecek. O gün çok uzak değil.

Suriye’de bomba atıyorlar, çocuk öldürüyorlar. ‘Katil Amerika!’ dediniz. Ben de şimdi ‘Katil Rusya!’ diye bağırıyorum. Başka kim katil? Esad katil. Ey zalim Esad, ne diye oturuyorsun orada. Bu öldürülen çocukların kanı bir gün seni de boğacak. Ve başka bir bölge: Doğu Türkistan. Kaldıralım gökbayrakları. Çin emperyalizmi kardeşlerimizi kampa alıyor. 70 yaşındaki kadına bile işkence ediyorlar. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz, şu anda dünyada en mazlum milleti. Onun da arkasında Siyonizm var. Onun için unutmayın, Kudüs özgürleşirse Doğu Türkistan da, Arakan da, Suriye de özgürleşecek.

“Mavi Marmara anlaşması feshedilsin”

Şimdi diyoruz ki İsrail ahlaksızdır. Sözünde durmaz. Yalancıdır. Korkaktır. Mavi Marmara anlaşmasını imzaladı ama hiçbir sözünü tutmadı. İlaç bile gönderilemiyor. Gazzeliler, tuzlu su içmek zorundalar. Siyasilere sesleniyorum: Mavi Marmara anlaşmasını feshedin. Hamd olsun ki biz anlaşmayı hiç kabul etmedik. Ben biliyorum ki iktidarın da yüreği yanıyor. Bu anlaşmayı İsrail dostu Feridun Sinirlioğlu imzaladı. Böyle İsrail dostlarının görevde kalmaması lazım. İstifa etmesi lazım. Ya da görevden alınması lazım.

Son olarak diyorum ki: Kudüs’ü gençler fethedecek. Bizler de o kutlu mücadelenin içinde olacağız inşallah. İnanıyorsanız en üstün sizsiniz. Bekleyin zafer yakındır, Mavi Marmara yoluna devam ediyor.”

“2 büyük zaafımız var”

Bülent Yıldırım’ın ardından sözü alan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya da “Kardeşler, 2 büyük zaafımız var. Unutmak ve ümitsizlik. Asla unutmayacağız. Ve asla ümitsiz olmayacağız. Biz inanıyoruz ki direniş varsa ümit vardır” ifadelerini kullandı.

Eller semada

Konuşmaların ardından yapılan duanın ardından program son buldu.