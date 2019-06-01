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Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar kimlere verilmez

Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar kimlere verilmez

2019 yılı Ramazan Ayı'nda fitre verecek vatandaşlar fitre ücretini merak ediyor. Peki Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar? Fitre kimlere verilir, verilmez? İşte haberin detayları...

Her müslümanın Ramazan Ayı'nda vermesi vacip olan fitre, kişi başına verilecek miktar üzerinden hesaplanmaktadır. Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, ihtiyaç sahibi müslümanlara verilmesi vacip olan fitre 2019 yılı kişi başına düşen fiyatları belli olmuştu. İşte, Diyanet 2019 fitre fiyatı...

DİYANET 2019 FİTRE NE KADAR?

2019 yılı Fitre bedeline ilişkin bilgi veren Erbaş, "Vatandaşlarımız ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlarını 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online yapabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabileceklerdir.

Ayrıca, bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601'e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilecektir. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 23 Türk Lirası'dır." diye konuştu.

Fitre kimlere verilir? : Ana babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire fitre verilmez. Fitre fakir olmak şartı ile geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa fitre verilir. Hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya fitre vermek daha çok sevap olur. İmameyne göre, borçlu ve fakir kimseye, hanımı fitre verebilir.

FİTRE NEDİR, NE ZAMAN VERİLİR: Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir. Fitrenin bayram namazından önce verilmesi uygundur. Bayram namazından bir kaç gün önce de verilebilir.

KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR: Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

KİMLERE FİTRE VERİLMEZ?

– Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına,
– Oğul, oğlan çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına,
– Müslüman olmayanlara,
– Karı-koca birbirlerine zekât veremez.

GEÇEN YIL FİTRE NE KADARDI?

2011 yılında: 7.5 TL
2012 yılında: 8,5 TL
2013 yılında: 9.5 TL
2014 yılında: 10 TL
2015 yılında: 11.5 TL
2016 yılında: 15 TL
2017 yılında: 16 TL
2018 yılında: 19 TL

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