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İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi

İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi

İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çatışmada şehit olan askerlerin sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Türkiye-İran sınırının Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıkmış, 2 askerimiz şehit olmuştu.

Şehit sayısı 3'e yükseldi

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çatışmada şehit olan askerlerin sayısı 3'e yükseldi.

Operasyonlar sürüyor

Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

Ağrı'da da patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Türkiye-İran  sınırındaki Şehit Piyade Er Haşım Türkoğlu Karakolu yakınındaki yolda ilerleyen  ve inşaat işçilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlama oldu.

Patlamada, araçtaki 9 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar  Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı

İşçilerden birisi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik güçleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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