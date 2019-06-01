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Türk takımlarından Jose Antonio Reyes için başsağlığı mesajları

Türk takımlarından Jose Antonio Reyes için başsağlığı mesajları

 İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine Galatasaray, Fenerbahçe ve futbolcusu Josef Sural'ı trafik kazasında kaybeden Aytemiz Alanyaspor sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı.

Sevilla’nın resmi Twitter hesabından, "Daha kötü bir haberi onaylayamazdık. Sevilla'nın yıldız oyuncusu Jose Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın" ifadeleri spor dünyasını sarsmıştı.

Bunun üzerine tüm dünyadan başsağlığı mesajları gelirken, Türk takımları da Reyes için mesajlar yayımladı.

Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamasında, "Jose Antonio Reyes'in ölümünü büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaray ailesi olarak futbolcunun ailesine, yakınlarına ve Sevilla kulübüne başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe Kulübü ise, "Düşüncelerimiz, bu inanılmaz zor zamanlarda, Jose Antonio Reyes'in ailesi, arkadaşları ve Extremadura UD ile beraber." paylaşımında bulundu.

Josef Sural'ı hatırlattı

Futbolcusu Josef Sural'ı 29 Nisan'da trafik kazası sonucu kaybeden Alanyaspor Kulübü de Twitter hesabından üzüntüsünü paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Jose Antonio Reyes'in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz. Huzur içinde uyu Reyes." denildi.

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