Kasımpaşa'ya bugün imzayı atan İbrahim Üzülmez'le yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmekten kurtulan Kasımpaşa, bugün imza attığı teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, bugün öğle saatlerinde düzenlenen törenle anlaşmaya vardığı İbrahim Üzülmez'le yollarını apar topar ayırdı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada "Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir." denildi.

"Çok mutluyum" demişti

İbrahim Üzülmez, bugün düzenlenen törende yaptığı açıklamada büyük bir kulübe geldiğini belirterek, "Hayırlı olsun. Hedefleri olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullamıştı.

İbrahim Üzülmez son olarak geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği takımını çalıştırmıştı.