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Rum Dışişleri Bakanı'nda şaşırtan açıklama Türkiye'yi AB'ye istiyoruz

Rum Dışişleri Bakanı'nda şaşırtan açıklama Türkiye'yi AB'ye istiyoruz

Güney Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ilginç bir çıkışa imza atarak Türkiye'nin AB'ye üyeliğini desteklediklerini söyledi.

Güney Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Türkiye ile ilgili şaşırtdan bir açıklamada bulundu.

"Türkiye'yi AB'de istiyoruz"

"Ankara’nın Avrupa Komisyonu’nun önerilerini uygulamasının şart olduğunu"kaydeden Hristodulidis, "Türkiye’nin AB’ye yakın olması bizim de arzumuzdur. Türkiye'yi AB'ye istiyoruz.” dedi.

''Sakin olmamız gerekiyor''

Rum devlet ajansının haberine göre; Türkiye ile yaşanan doğalgaz krizi ile ilgili de konuşan Rum Bakan, “Bu çabalarımızda sakin olmamız gerekiyor.” diye konuştu.

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