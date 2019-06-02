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Cuma günü destekleyici Terazi Burcu 3-9 Haziran Hande Kazanova

Cuma günü destekleyici Terazi Burcu 3-9 Haziran Hande Kazanova

Hayatınızla ilgili kafanızda birtakım planlar olabilir. Bu planları devreye sokabileceğiniz bir Yeniay gerçekleşecek. 3-9 Haziran haftasında Terazi Burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı.

Seyahatlerle ve eğer öğrenciyseniz eğitim hayatınızın üzerine odaklanma ile geçecek bir bayram haftası olacak sevgili Terazi’ler. Hayatınızla ilgili kafanızda birtakım planlar olabilir. Bu planları devreye sokabileceğiniz bir Yeniay gerçekleşecek.

Parasal konularda güçlendiğiniz ve ailenizden destek gördüğünüz bir dönem olacak. Salı günü itibariyle iş ve kariyer hayatınıza odaklanacaksınız.

Cuma günü özellikle kalabalık ortamlarda değişik ve farklı bir gün geçirmek isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizle insanları etkileyeceksiniz. Geleceğe dair fikirler sizi fazlasıyla etkileyebilir.

Hayata farklı gözlerle bakmak anlamında cuma gününden destek alacaksınız. Pazar günü sağlığınıza özellikle bağışıklık sisteminize dikkat etmelisiniz. Pazar itibariyle çok gezeceğiniz ya da gezmeyi hayal edeceğiniz bir döneme merhaba diyeceksiniz.

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