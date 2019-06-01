Kız çocuğunu taciz ederken yakalanmıştı

İzmir'in Tire ilçesinde, ormanlık alana götürdüğü kız çocuğuna taciz ederken suçüstü yakalanan G.E. (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, perşembe günü Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Lastikçi dükkanında işçi olarak çalışan bekar G.E., iddiaya göre, aynı mahallede oturan 8 yaşındaki kız çocuğunu sokakta görüp, motosikletiyle gezintiye çıkarma bahanesiyle kandırdı.

Etloğlu, motosiklete bindirdiği çocuğu, kırsal Kaplan Mahallesi'ne giden yoldaki ormanlık bölgeye götürdü. Çevreden geçen ve G.E.'yi tanıyan bir kişi, motosikletinin arkasındaki çocukla şüphelinin ormanlık alana gittiğini gördü. Bunun üzerine lastikçi dükkanına giden kişi, çalışanlara G.'E.'nin herhangi bir kız çocuğu yakını olup olmadığını sordu.

Bu sırada küçük kızın annesi de aynı iş yerine geldi, bazı mahalle sakinlerinin kızını G.E.'nin motosikletinde gördüklerini anlatıp, nerede olduklarını sordu. G.E.'yi tanıyan kişi durumdan şüphelenince vakit kaybetmeden arkadaşıyla motosiklete binip, ormanlık alana gitti.

Bir süre aradıktan sonra G.E.'yi çocuğu tacizederken gören 2 kişi, şoke oldu. Ağlayan küçük kızı G.E.'nin elinden kurtaran iki kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi. G.E., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. G.E., gözaltına alınırken, küçük çocuk ise İzmir'deki Çocuk İzleme Merkezi'ne götürüldü.

Küçük kıza, psikolojik destek verildiği, ayrıca ifadesinin alındığı öğrenildi. G.E., ise emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.