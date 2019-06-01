Diagne'den tepki çeken yayın!

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalara katılmayıp ülkesine giden Diagne, sosyal medyada yaptığı canlı yayında Konyaspor forması giydi.

Süper Lig'de bu sezon 30 gol atarak kral olan ve bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunun da sahibi haline gelen Diagne, Instagram'da canlı yayın yaparken Konyaspor forması giydi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu görüntü Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Diagne bu canlı yayını daha sonra profilinden kaldırdı.