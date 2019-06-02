Akrep Burcu seyahat etme dönemi Hande Kazanova 3-9 Haziran 2019

Cuma günü sevdiğiniz insandan alacağınız desteklerle değişik yerlere gidebilirsiniz. Pazar günü enerjiniz düşük çalışabilir. 3-9 Haziran haftasında Akrep Burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Akrep burcunu sizler için yorumladı.

Maddi konuların ön plana geçtiği bir bayram olacak sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. Alacak-verecek dengesini iyi tutturmanız gerekecek. Diğer taraftan kendi içinizde uzak yerlerde bulunma isteğinin yüksek olduğu bir dönemde olacaksınız.

Pazartesi günü parasal alanda bir Yeniay gerçekleşiyor. Bayramdan sonra bu alanda harekete geçebilirsiniz. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda sevdiğiniz insanla bağlantılarınızı kuvvetlendireceğiniz bir hafta olacak.

Salı gününden itibaren çok seyahat edeceğiniz bir dönem başlayacak. Cuma günü sevdiğiniz insandan alacağınız desteklerle değişik yerlere gidebilirsiniz. Pazar günü enerjiniz düşük çalışabilir. Karşı tarafı anlamakta zorlanabilirsiniz. Parasal konularda kolay yanılabilirsiniz. Bu alanda diğer insanlardan destek almak anlamında şahane bir üç haftalık döngüye gireceksiniz.