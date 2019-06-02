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İletişimsel konular önemli Yay Burcu 3-9 Haziran 2019 Hande Kazanova

İletişimsel konular önemli Yay Burcu 3-9 Haziran 2019 Hande Kazanova

Özel hayatınızın ve ikili ilişkilerinizin devrede olduğu bir hafta başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yay’lar. 3-9 Haziran haftasında Yay Burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yay burcunu sizler için yorumladı.

Özel hayatınızın ve ikili ilişkilerinizin devrede olduğu bir hafta başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yay’lar. Bu bayramı sevdiğiniz insanla beraber kutlamak önemli olacak.

Yalnız kalmak istemeyeceksiniz. Ortaklaşa atılacak adımlar konusunda bu pazartesi oluşacak Yeniay ile beraber fikir ve düşüncelerinizi devreye koyabilirsiniz.

Taşınma ile ilgili konu ve olaylar bu dönemde hızlanabilir. Yapılması gereken günlük işleriniz konusunda da kolaylıkla organize olacağınız haftalardan bir tanesi olacak. Salı günü itibariyle maddi konular ön plana geçmeye başlayacak.

Çözüm üretmeye meyilli olacaksınız. Bu hafta cuma günü güzel olacak çünkü günlük hayatınızın düzeninde bir farklılık devreye girebilir. Pazar günü ev ve yuva alanlarınızda bazı hayal kırıklıkları devrede olabilir. Diğer taraftan sevdiğiniz insanla daha fazla iletişim halinde olacaksınız.

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