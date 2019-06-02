Aşk ve keyif devrede Hande Kazanova 3-9 Haziran 2019 Kova Burcu

Cuma günü oldukça eğlenceli olacak çünkü aile hayatınızda sevdiklerinizle beraber farklı bir gün sizi bekliyor olabilir. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Kova burcunu sizler için yorumladı.3-9 Haziran haftasında Kova burcunu neler bekliyor?

Aşk, keyif ve eğlence bu bayramda devrede olacak sevgili Kova ve yüklesen Kova’lar. Özel hayatınızdaki insanla beraber yapılacak planlar sizi çok mutlu edebilir.

Sanatsal işleriniz ve eğitim ayağınızdaki girişimler için Yeniay zamanı harekete geçebilirsiniz. Salı günü, günlük hayatınızın düzenine daha fazla ilgi göstereceğiniz bir dönem başlayacak.

Bu dönemde başkalarına hizmet etmek ve bir şeyler yapmak önemli olacak. Cuma günü oldukça eğlenceli olacak çünkü aile hayatınızda sevdiklerinizle beraber farklı bir gün sizi bekliyor olabilir. Evinizde olsanız bile değişik bir gün geçireceksiniz.

Pazar günü bağışıklık sisteminize dikkat etmelisiniz. Parasal konularda hayal kırıklıkları ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda olan insanla bağlantılarınızı kuvvetlendireceksiniz.