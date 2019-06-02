Numan Kurtulmuş kamuoyu araştırmasını paylaştı! Yüzde 65

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Kurtulmuş; ''kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıklıyorum. 2002'den bu yana hayatında bir defa AK Parti'ye oy vermiş insanlarımızın oranı yüzde 65'tir" dedi.

İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart'ta oy kullanmayan ya da oyu geçersiz sayılan çok sayıda kişi olduğunu belirterek "Şimdi size bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıklıyorum. 2002'den bu yana hayatında bir defa AK Parti'ye oy vermiş insanlarımızın oranı yüzde 65'tir" dedi. Kurtulmuş açıklamasının devamında seçimlerde özellikle oy kullanmayan ya da boş oy kullananların sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

YSK seçimleri neden yeniletti?

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da büyük hukuksuzluklar tespit edildiğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandıkta görevli olmaması gereken yaklaşık 19 bin kişi tespit edildiği ve hukuksuz oy sayımları olduğu için seçimleri yenilemiştir. Biz mazbatanın seçilmiş bir kişinin elinden alınarak AK Parti adayına verilmesini talep etmiyoruz. Seçimin üzerinde oluşan şaibenin ortadan kaldırılması için yeniden işin sahibi olan halka, millete gitme talebimizi ortaya koydu. YSK da bu talebi kabul etti. Söz de karar da milletindir. Millet ne diyorsa baş göz üstünde. Bizim en önemli tavrımız budur. Biz hiçbir zaman demokrasi dışı güçlerden medet umarak Türkiye'de iktidar olmak ya da iktidarı değiştirmek gibi çarpık bir zihniyet içinde olmadık."

Oylarınızı büyük ve güçlü Türkiye'den yana kullanın

Kurtulmuş 23 Haziran seçimlerinin Türkiye siyasi tarihi açısından önemli olduğunu belirtti.Seçimlerde özellikle oy kullanmayan ya da boş oy kullananların sandığa gitmesi gerektiğini ve bu kişilerin ikna edilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Oy vermeyen kardeşlerimizden, sandığa gitmeyen kardeşlerimizden özellikle sandıklara gelmelerini ve oylarını yeni büyük güçlü Türkiye istikametinde kullanmalarını istirham edeceğiz, anlatacağız, gayret edeceğiz. İnsanların gönlüne, kalbine gireceğiz. Biz partiye yardım destek istemiyoruz. Biz Türkiye'nin geleceğe ilişkin yürüyüşünde bu yürüyüşün sağlam ve düzgün sürdürülmesi için destek talep ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah 23 Haziran Türkiye'nin dostlarının sevindiği, Türkiye'nin düşmanlarının da üzüldüğü bir seçim olacaktır."

Kamuoyu araştırması sonuçları

İstanbul'da oy kullanmayan ya da oyu geçersiz sayılan çok sayıda kişi olduğunu kaydeden Kurtulmuş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"İstanbul'da bu seçimde 1 milyon 700 bin insan oy kullanmaya gitmedi. 320 bin de geçersiz oy var. Bunların içinde yaklaşık yarısı boş oy. Bu kardeşlerimizin önemli bir kısmının daha önceki seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş olduğunu biliyoruz. Şimdi size bir kamuoyu araştırmasının ilan edilmemiş sonuçlarını açıklıyorum. 2002'den bu yana hayatında bir defa AK Parti'ye oy vermiş insanlarımızın oranı yüzde 65'tir. Şimdi bir kesim herhangi bir kızgınlık, dargınlık nedeniyle bu seçimde sandığa gitmedi ya da boş oy verdi. Birilerine kızdı ve bu kararı aldı.

Neden beklediğimiz oyları alamadığımızı çok güzel tahlil ediyoruz

Şunlara bir ders verelim dedi, şunları bir uyaralım dedi. Biz tecrübeli bir siyasi parti olarak bu duygularınızı anlıyoruz. Neyin nerede yanlış olduğunu, sandıklardan neden beklediğimiz oyları alamadığımızı çok güzel tahlil ediyoruz. Geçenlerde bir laf söyledim ama onu tersinden yakaladılar. Biz gerektiğinde hatalarımızı eksiklerimizi düzeltmeyi bilir, siyaseten tövbe etmeyi de başarırız. "