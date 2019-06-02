Yenikapı'da Enderun usulü teravih namazı kılındı

Yenikapı'da Enderun usulü teravih namazı kılındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Müftülüğü 'nün İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği Enderun Teravihi namazına katıldı.

Yenikapı'da Enderun usulü teravih namazı kılındı - Sayfa 1

İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü kapsamında Yenikapı etkinlik alanında Osmanlı geleneği olan Enderun usulü teravih namazı kılındı.

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Yenikapı'da Enderun usulü teravih namazı kılındı - Sayfa 2

Namaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Namaz öncesi etkinlik alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Yenikapı'da Enderun usulü teravih namazı kılındı - Sayfa 3

Çevresi bariyerlerle kapatılan Yenikapı Miting Alanı'na gelenler tek tek polis tarafından aranarak içeriye alındı. 

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Yenikapı'da Enderun usulü teravih namazı kılındı - Sayfa 4

 Namaza gelenlere iftariyelik dağıtıldı. İftar sonrası, Teravih namazı saat 22.00'da başlarken, teravih için 23.00'te saf tutuldu.

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