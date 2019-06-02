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Binali Yıldırım sözünü yine yeniledi! Bal gibi çalmışlar

Binali Yıldırım sözünü yine yeniledi! Bal gibi çalmışlar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "İstanbullular tekrar seçime gidiyor. Çünkü çaldılar. İşte siz oy verdiniz, oyunuzu ananızın ak sütü gibi verdiniz ama sandığa giden oylar sayılırken iç edildi." dedi.

Binali Yıldırım, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen iftar programına katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların bayramlarını tebrik etti.Ramazan Bayramı'nın ardından 23 Haziran'da İstanbul'da bir başka bayram daha kutlayacaklarını kaydeden Yıldırım, katılımcılara "O gün bayram yapacak mıyız?" diye seslendi.

31 Mart'ta yapılan seçimin yenilenmesi kararı alındığını hatırlatan Yıldırım, "Bir seçim yapıldı, her yerde seçim tamamlandı. İstanbul’da tamamlanamadı. Şimdi CHP adayı ortaya düşmüş, 'kazanmış belediye başkanı' diye sağda solda dolanıyor. Şimdi eğer bu seçimin kazananı olsaydı, neden şimdi 23 Haziran'da bu seçim yeniden yapılıyor?" diye konuştu.

Yıldırım, şöyle devam etti: "İstanbullular tekrar seçime gidiyor çünkü çaldılar. İşte siz oy verdiniz oyunuzu ananızın ak sütü gibi verdiniz ama sandığa giden oylar sayılırken iç edildi. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Hatırlayın iptal geçersiz oylar sayılmaya başlandı. Gördük ki 320 binden fazla geçersiz oy var. Aradaki fark, onların açıkladığı rakama göre 29 bin ve 10 katından fazla geçersiz oy var. Geçersiz oyları sayarken bir de ne görelim, neler olmuş, neler olmuş… Bizim oylar çalınmış, CHP adayına yazılmış. Bizim geçerli oylarımız iptal edilmiş."

Bal gibi çalmışlar

Seçimde 850 bin oy sayıldığına ve oy farkının 29 binden 13 bine düştüğüne dikkati çeken Yıldırım, "Birbirine yakın neredeyse eşit oy almış 2 aday var. Ben 4 milyon 152 bin, o da 4 milyon 165 bin oy almış. Binde bir buçuk fark var. Şimdi oyları sayıyoruz. Peki yanlışsa, yanlış iptal oyu verildiyse, oylar kaydırıldıysa yeniden sayılınca benimki de aynı çıkıp onunki de aynı çıkması gerekmez mi? Sayıldıktan sonra bize 10 oy geri geliyor, ona bir tane geliyor. Bunun adı çalınmak değil de başka nedir, soruyorum. Bal gibi de çalmışlar." dedi.

İstanbullunun hakkını arıyorum

CHP'lilerin oyların hepsinin sayılmasına karşı çıktığını aktaran Yıldırım, "Seçimin yenilenmesi için müracaat etmekten başka bir şey kalmadı. Kendimiz için değil oy veren 39 ilçede 8,5 milyon İstanbullunun hakkını arıyorum." ifadelerini kullandı.

Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz

Binali Yıldırım, ülkede farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulayarak, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek birlikte yaşayacağız, sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, mutluluklarımızı paylaşıp artıracağız." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Binali Yıldırım ile sahneye davet edilen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ile ilçe belediye başkan adayları ve teşkilat üyeleriyle halkı selamladı. 

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