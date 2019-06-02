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Türkiye'nin konuğu Özbekistan

Türkiye'nin konuğu Özbekistan

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçta bugün Özbekistan ile Alanya'da karşı karşıya gelecek. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçta bugün Özbekistan ile Alanya'da karşı karşıya gelecek. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Milli takım, iki gün önce Yunanistan ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. 

Öte yandan Özbekistan müsabakası öncesinde Ozan Kabak ve Cenk Tosun, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. 

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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