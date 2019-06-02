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Vodafone Park'ta finalin adı belli oldu

Vodafone Park'ta finalin adı belli oldu

2019 UEFA Süper Kupası'nın düzenleneceği Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ı 2-0 mağlup eden Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal'ı 4-1 ile geçen Chelsea, mücadele ettikleri turnuvalarda şampiyon olmayı başardı ve UEFA Süper Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

UEFA Süper Kupası'na bu yıl ev sahipliği yapacak olan stadyum ise Vodafone Park. Liverpool ve Arsenal, 14 Ağustos'ta UEFA Süper Kupasın'da Beşiktaş'ın sahası Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

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