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Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu

Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu

Osmanlı torunu olduğu bilinen Nayib Bukele, resmi yemini ederek 2019-2024 dönemi için El Salvador Devlet Başkanı oldu.

Dedeleri Osmanlı pasaportuyla Filistin'den Orta Amerika'ya göç eden Nayib Bukele, resmen El Salvador Devlet Başkanı oldu.

Onbinlerce kişinin önünde yemin etti

Bukele, yapılan yemin töreniyle birlikte 2019-2024 yılları arasında görev sürecek. Bukele, başkent San Salvador'da bulunan Gerardo Barrios Meydanında kalabalık önünde yemin etti.

Dedeleri Osmanlı vatandaşı

San Salvador'un eski Belediye Başkanı olan Nayip Bukele, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitz ve Brezilya Devlet Başkanlığı yarışını kaybeden Fernando Haddad gibi, dedeleri Osmanlı vatandaşı.

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