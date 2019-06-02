Liverpool'un 6. 'kupa 1' zaferi

Liverpool, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yıllarından sonra kulüp tarihindeki 6. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı.

Liverpool, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yıllarından sonra kulüp tarihindeki 6. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürdü. İngiliz takımı, Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takımlar arasında 3. sıraya yükseldi.

Bu kupayı 5 kez kazanan Barcelona, Liverpool ile paylaştığı 3'üncülükten 4'üncülüğe indi. Diğer yandan 2013'te Borussia Dortmund ve geçen yıl Liverpool ile oynadığı iki Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden Alman teknik direktör Jürgen Klopp, 3. finalinde kupayı kazanmayı başardı.

Bu sezon İngiliz takımlarının üstünlük kurduğu Avrupa futbolunda, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi şampiyonlarını karşı karşıya getirecek UEFA Süper Kupa maçı 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında İstanbul'da oynanacak.