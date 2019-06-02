Trabzonspor'a Nijeryalı orta saha

Nijeryalı orta saha John Ogu, Trabzonspor'la prensipte anlaştığını söyledi.

Trabzonspor'un transfer listesindeki John Ogu, bordo-mavili kulüple görüştüğünü doğruladı.

Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha, "Trabzonsporlu yöneticilerle görüştük ve bir sorun gözükmüyor. Sadece 21 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında AfrikaKupası maçları var. Turnuva bittikten sonra durum netlik kazanacak. Ama Trabzon hakkında çok olumlu bilgiler aldım, taraftarı da harika" diye konuştu.