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Abdullah Avcı talimat verdi! Eski Galatasaraylı Kartal oluyor

Abdullah Avcı talimat verdi! Eski Galatasaraylı Kartal oluyor

Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, yönetimden bir dönem Galatasaray'da forma giyen Yasin Öztekin'in transfer edilmesini istedi.

Sezonu Göztepe'de geçiren Yasin Öztekin için tekrar İstanbul yolu göründü. 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunu listesine alan Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik patronu Abdullah Avcı, Yasin'in ismini siyah-beyazlı yönetime iletti. 

Sabah'ın haberine göre; daha öncede Galatasaray forması giyen Yasin'i rotasyonu kuvvetlendirmek ve olası yabancı kuralı değişikliğinde elini güçlendirmek için kullanmak isteyen Beşiktaş yönetimi de maliyeti uygun ve İstanbul tecrübesi bulunan oyuncu için sarı-kırmızılı yönetimle temasa geçti.

8 gol 2 asist
Çıktığı 26 Süper Lig maçında 8 kez ağları sarsan, 2 de asist yapan Yasin'in Göztepe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

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