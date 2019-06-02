Fatih Terim üstünü çizdi! Geri gönderiyor

Fransız L'Equipe gazetesi, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Kostas Mitroglou'ndan memnun kalmadığı ve golcü ismin kiralık sözleşmesini feshederek Marsilya'ya geri göndermeyi planladığını yazdı.

Galatasaray, devre arasında 1,5 yıllığına kiraladığı ve sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Kostas Mitroglou ile ilgili flaş bir karar vermeye hazırlanıyor. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Galatasaray'ın Kostas Mitroglou'nun kiralık sözleşmesini feshederek Marsilya'ya geri göndermeyi planladığını yazdı.

Galatasaray'ın Yunan golcüye ve çevresine bu kararını bildirdiği ve kısa süre içinde ayrılığın resmileşebileceği de belirtildi.

İstanmeyen adam ilan edildi

Marsilya'da da "istenmeyen adam" olan Kostas Mitroglou'nun, dünya futboluna adını duyurduğu Olympiakos'a geri dönmeyi düşündüğü kaydedildi. Mathieu Valbuena'yı kadrosuna katan Yunan ekibinin, 31 yaşındaki eski golcüleri için de bir teklif hazırlığında olduğu bilgisi paylaşıldı.

2 gol 1 asist

Kostas Mitroglou, sezonun 2. yarısında Galatasaray'da 9 maçta 289 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.