HABER /  SAĞLIK

Erkeklerde meme büyümesi neden olur tedavisi nasıldır?

Erkeklerde meme büyümesi neden olur tedavisi nasıldır?

Çeşitli sebeplerden dolayı erkeklerde meme büyümesi olarak bilinen jinekomastinin sıkça görülen bir problem olduğunu belirten Doç.Dr. Karaca Başaran, dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç Dr. Karaca Başaran, “Jinekomasti, erkeklerde göğüs dokusunun normalden büyük olmasını tarifler." dedi.

Jinekomastinin günümüzde birçok nedeni olsa da, hastaların büyük çoğunluğunda altta yatan bir neden bulunamaz." diyenBaşarani konuşmasına şu şekilde devam etti;

"Diyet ve egzersizle çözüm çoğu zaman sağlanmayan jinekomasti tedavisinde, ameliyat kesin çözüm olarak görülmektedir. Amerika Plastik Cerrahlar Derneği’ne (ASPS) göre jinekomasti, tüm erkek göğüs bozukluklarının yüzde 65’ini oluşturmaktadır."

Zor olabilir
"Ciddi tıbbi bir problem olarak görülmese de jinekomasti psikolojik olarak zor bir durum olabilir. Şanslıyız ki cerrahi teknolojideki ilerlemeler erkeklerin estetik görünümünlerinin kontrolünü geri kazanmalarına ve büyümüş göğüslerin ameliyatla düzeltilebilmesine olanak vermiştir” dedi. 

göğüs meme

Başarılı bir erkek göğüs küçültme ameliyatının bir dizi fiziksel ve duygusal yarar sağladığını ifade eden Doç.Dr. Başaran, “Bunlar arasında: daha sıkı, daha düz ve daha şekilli bir göğüs, kendine güvenin ve verdiği değerin artması vardır. Cerrahi sonuçlar, jinekomasti benzeri bir etki yaratabilen belirgin kilo alımı haricinde, kalıcıdır."

Büyük göğüsten şikayetçi olanlar...
"Büyük göğse sahip tüm yaşlardaki erkekler, göğüs gelişimleri stabil hale gelmişse ve prosedürden beklentileri gerçekçi ise, jinekomasti cerrahisini düşünebilir. Bir jinekomasti adayı fiziksel ve duygusal olarak sağlıklı olmalıdır. Aşırı kilolu hastalarda kilo vermenin, ameliyata faydası belirgindir. En başarılı sonuçlar, esnek ve sıkı derisi olan hastalarda alınmaktadır” diye konuştu.

İyileşme süresi ne kadar?
İyileşme süresinin kabaca 1 hafta olduğunu kaydeden Dr. Başaran, “Ameliyat sonrası hastaların, 4 hafta kadar özel bir jinekomasti korsesi takması önerilmektedir. Fiziki ve ruhsal birçok pozitif etkisi olan jinekomasti ameliyatları ortalama 1 saat kadar sürmekte ve ameliyat sonucu ertesi gün görülebilmektedir” açıklamalarında bulundu. 
(ÖB-ÖB-Y) 

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Eljif Elmas için Atletico Madrid'le el sıkıştı
Fenerbahçe Eljif Elmas için Atletico Madrid'le el sıkıştı
Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerine Arjantinli yıldız
Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerine Arjantinli yıldız
Bakanlık video paylaştı 4 teröristin havaya uçtuğu anlar
Bakanlık video paylaştı 4 teröristin havaya uçtuğu anlar
Galatasaray'dan yerli operasyonu
Galatasaray'dan yerli operasyonu
Fatih Terim üstünü çizdi! Geri gönderiyor
Fatih Terim üstünü çizdi! Geri gönderiyor
İzmir’de bayram öncesi suya indirim Tunç Soyer'den açıklama
İzmir’de bayram öncesi suya indirim Tunç Soyer'den açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Keskin'de olaylı yeniden seçim sandık başında büyük kavga çıktı!
Keskin'de olaylı yeniden seçim sandık başında büyük kavga çıktı!
İpek Soylu'dan Tayland'da şampiyonluk
İpek Soylu'dan Tayland'da şampiyonluk
E okul karne bakma nasıl olur TC ile karne notu sorgulaması
E okul karne bakma nasıl olur TC ile karne notu sorgulaması
Türkiye'nin konuğu Özbekistan
Türkiye'nin konuğu Özbekistan
Trabzonspor'a Nijeryalı orta saha
Trabzonspor'a Nijeryalı orta saha
2019 bayram tatili ne zaman başlıyor günü
2019 bayram tatili ne zaman başlıyor günü
Abdullah Avcı talimat verdi! Eski Galatasaraylı Kartal oluyor
Abdullah Avcı talimat verdi! Eski Galatasaraylı Kartal oluyor
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Yorumlar