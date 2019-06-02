Bakanlık video paylaştı 4 teröristin havaya uçtuğu anlar

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamada, ''Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.'' denildi. Bunun birlikte bugün gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 olmuş oldu.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 31 oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/pMjaP1Om5f — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 2 Haziran 2019

Avaşin Basyan'da 4 terörist

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlık video paylaştı: terörist mevzii böyle vuruldu;

Operasyonlar devam ediyor

Hakurk bölgesinde başarılı şekilde süren harekatta savaş uçakları, gece gerçekleştirdikleri atışlarla terör hedeflerini imha etti.

Ayrıca, PKK'lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda bir AK-47 tüfek ve 8 şarjör, 4 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) kumandası, yaklaşık 600 mayonlu ve mayonsuz BKC makineli tüfek mühimmatı, toprağa gömülü 2 varilde binden fazla doçka mühimmatı ve mühimmatla sarılı biksi makineli tüfeği ele geçirildi.