Çin'den ABD'ye şok tehdit! Sonuna kadar savaşırız

Shangri-la Diyaloğu Zirvesi'nde konuşan Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ABD'de tarafına, 'Ordumuz Tayvan'ı anakaradan ayırmaya çalışma girişimlerine ne pahasına olursa olsun izin vermeyecektir. Çin savaş istemiyor, ama ABD isterse sonuna kadar savaşırız.' mesajı verdi.

Pekin ve Washington yönetimleri gerginliği azaltma çabaları çerçevesinde, 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Singapur'da düzenlenen Shangri-la Diyaloğu zirvesine gönderdikleri heyetlerle çeşitli temaslarda bulundu.



Zirvede konuşan Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe'in gündeminde, son dönemlerde Tayvan Boğazı'ndan ABD savaş gemilerinin geçmesi ve ABD'nin Çin'e karşı Tayvan'a verdiği destek vardı.

Ulusal çıkarlarını korumak için sonuna kadar savaşacak



Fenghe katılımcılara, ''Bir dış gücün, Bir Çin politikasına meydan okuyarak Tayvan'ı anakaradan ayırmaya cesaret etmesi durumunda, Kurtuluş Halk Ordusu (PLA) ulusal çıkarlarını korumak için sonuna kadar savaşacak'' şeklinde hitap etti.

Çin'i bölme girişimleri başarılı olmayacak



Tayvan konusunda her ne pahasına olursa olsun korumacı kalacaklarını belirten Fenghe konuşmasını şöyle sürdürdü:''Çin'i bölme girişimleri başarılı olmayacak. Bölge dışı güçler Güney Çin Denizi'ne geliyor. Şunu belirtmeliyim ki Tayvan sorununa herhangi bir müdahale başarısızlığa mahkumdur. Öte yandan Çatışma olasılığını hafifletmek için ABD ve Çin heyetleri diyaloğa katılmayı kabul ettiler. ABD ise ticari ilişkileri tartışmak için her zaman açık. Ancak ABD savaşmayı seçerse, Çin sonuna kadar savaşacak.''

Çin'in bölgede potansiyel bir tehdit olduğunu ima etti



Pekin yönetimi daha önce de, bölgesel barış ve istikrara sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve yayılmacı politikalar izlemediğini belirtmişti. ABD tarafını temsil eden Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD'nin bölgedeki müttefiklerini Çin'e karşı uyararak, kendi egemenlikleri için güvenlik harcamalarını artırmalarını teklif etmişti. Cuma günü yaptığı konuşmada daha ılımlı bir konuşma yapan Shanahan, Cumartesi günü ''Çin'in bölgede potansiyel bir tehdit olduğunu'' ima etti.

