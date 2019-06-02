Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu

Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde meydana gelen 32 kazada 13 kişi yaşamını yitirirken, 96 kişi de yaralandı.

Bayram tatili nedeniyle cuma günü mesai bitimiyle tatilciler yollara koyuldu. Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, uyarılara ve alınan önlemlere karşın birçok trafik kazası meydana geldi.

Cuma günü mesai bitiminden tatilin ilk günü olan 1 Haziran günü saat 18.00'e kadar meydana gelen 29 trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 83 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş, Kayseri'nin Tomarza ilçeleri ile Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'deki kazalarda 12 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Kayseri ve Karabük'teki kazalarda ise 75 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde saat 18.00'dan sonra gerçekleşen 3 kazada ise 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Böylece tatilin ilk gününde 32 kazada 13 kişi yaşamını yitirirken, 96 kişi de yaralandı.