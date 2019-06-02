İstanbul Havalimanı'nda yolcuları şaşkına çeviren görüntü! Gerçek sonradan anlaşıldı
5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleşen büyük taşınmanın ardından tam kapasiteyle faaliyete başlayan İstanbul Havalimanı, bugün 10 milyonuncu yolcusunu ağırladı.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından, 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama töreni yapıldı. 10 milyonuncu yolcu olduğundan habersiz bir şekilde bayram tatili için İzmir’e gitmek üzere havalimanına gelen Esra Yeşilöz isimli yolcu, bilet işlemlerini yaptığı sırada bir anda şaşkına döndü. Havalimanı yönetimi yolcuyu, özel yolcuyu bando ve konfeti eşliğinde çiçeklerle karşıladı.
Seyahat etmek için havalimanına gelen çok sayıda yolcu da o anlara eşlik etti. Bazı yolcular cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi. Bando ekipleri ise sergiledikleri performansla terminaldeki bütün yolculara keyifli anlar yaşattı. Öğretmen olduğunu ve bayram tatili için İzmir Kuşadası’na gittiğini belirten Karşılama Esra Yeşilöz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Anlayamadım: İzmir’e gidiyorum. 10 milyonuncu yolcu olmuşum. Şaşırdım. Aslında çok şaşkınım. İşlemlerle uğraşıyordum. Hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. 10 milyonuncu yolcu olmak da güzel bir duyguymuş. Yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Açıkçası anlayamadım. Birden oldu her şey. Çok heyecanlıyım. Bayrama Kuşadası'na gidecektim. Herkesin Bayramı kutlu olsun
Bugün itibari ile 10 milyon yolcu: 6 Nisan’da Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve “Büyük Göç” olarak adlandırılan taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı, 2 Haziran 2019 itibari ile toplamda 10 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.