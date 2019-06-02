İstanbul Havalimanı'nda yolcuları şaşkına çeviren görüntü! Gerçek sonradan anlaşıldı

Anlayamadım: İzmir’e gidiyorum. 10 milyonuncu yolcu olmuşum. Şaşırdım. Aslında çok şaşkınım. İşlemlerle uğraşıyordum. Hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. 10 milyonuncu yolcu olmak da güzel bir duyguymuş. Yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Açıkçası anlayamadım. Birden oldu her şey. Çok heyecanlıyım. Bayrama Kuşadası'na gidecektim. Herkesin Bayramı kutlu olsun