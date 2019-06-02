Binali Yıldırım'dan Mustafa Varank'a sürpriz elinde simit tepsisiyle...

Varank’ın çağrısına ilk yanıt verenlerden biri, “Artı bir, ben geliyorum.” diyen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Sahur programını değerlendiren Bayraktar, “Genç kardeşlerimizle bir arada olmak çok güzel. Zaten Ramazan bu gibi kucaklaşma, yardımlaşma, sevgiyi, güzelliği paylaşmak için var.” dedi.