Binali Yıldırım'dan Mustafa Varank'a sürpriz elinde simit tepsisiyle...
Twitter hesabından gençleri ve kendisini genç hissedenleri Beşiktaş’ta sahura çağıran bakanın, sürpriz misafiri Binali Yıldırım oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen hafta Twitter’dan gençlere sahur davetinde bulunmuş ardından da Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde bir kokoreççide, gençlerle bir araya gelmişti. Varank’ın İstanbul’daki takipçileri benzer bir etkinliğin kendi şehirlerinde de yapılmasını istemiş, Varank da bir sonraki daveti yine sosyal medya üzerinden yapacağının sözünü vermişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dün İstanbul’da bir iftar programına katılan Varank, sosyal medyadan yeni bir mesaj attı. Varank, Twitter hesabından, “Gençler ve kendini genç hissedenler, İstanbul’dayız. Beşiktaş civarında bu gece sahur yapsak kimler gelir?” paylaşımında bulundu
Varank’ın çağrısına ilk yanıt verenlerden biri, “Artı bir, ben geliyorum.” diyen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Sahur programını değerlendiren Bayraktar, “Genç kardeşlerimizle bir arada olmak çok güzel. Zaten Ramazan bu gibi kucaklaşma, yardımlaşma, sevgiyi, güzelliği paylaşmak için var.” dedi.
Konum atın geliyoruz
Varank’ın sahur daveti, Ankara etkinliğinde olduğu gibi gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Çok sayıda İstanbullu davete katılmak için Varank’ın mesajına yanıt verdi. Varank’a sosyal medyadan gelen “Konum atın geliyoruz Sn. Bakanım :)”, “Sn Bakanım ben askerdeyim komutandan izin alırsanız seve seve gelirim, yarın çarşım var zaten” ve“Siz teklif edersiniz de gelmez miyim Bakanım, Adalar’da oturuyorum gerekirse yüzerek gelirim ve de çok sevinirim.” gibi mesajlar dikkat çekti.