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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 31 Mart'ta kazanamayan adaylara seçim görevi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 31 Mart'ta kazanamayan adaylara seçim görevi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart seçimlerinde İstanbul’un ilçelerinden aday olan ve kazanamayan belediye başkanlarına 23 Haziran için görev verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen cumartesi günü 31 Mart seçimlerinde İstanbul’un ilçelerinden aday olan ve kazanamayan belediye başkanları ile bir araya geldi.

''Kazanmış olarak sayacağım''

Kampanya sürecine ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu’nun başkan adaylarına, “İlçelerinizde Binali Yılıdırım’ın oyunu geçtiğinizde sizleri ilçeleri kazanmış olarak sayacağım. Hepinizin çalıştığını biliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun başkan adaylarına saha çalışmaları hakkında neler yapıldığını sorduğu ve “Aday olduğunuz ilçelerde yaptığınız çalışmaları İl Başkanı vasıtasıyla yakından takip ediyorum. İlçelerinizde Binali Yıldırım’a karşı Ekrem İmamoğlu’na çıkan oyları artırdığınız zaman sizlerinde ilçeleri kazanmış olduğunuzu kabul edeceğim.

''İki kat daha fazla çalışmanızı istiyorum''

Hepinizden ilk günkü gibi iki kat daha fazla çalışmanızı istiyorum. Elimizden alınan 31 Mart seçimlerinin başarısını bir kez daha sağlamanızı bekliyorum ve rövanşı alacağınızdan eminim” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun çalışanla çalışmayanlar hakkında İl Başkanından rapor aldığını söylediği belirtildi. 

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