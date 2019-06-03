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Everton'dan milli futbolcu Cengiz Ünder için 28 milyon euro

Everton'dan milli futbolcu Cengiz Ünder için 28 milyon euro

İtalyan basını, Roma forması giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Everton'ın 28 milyon euro’luk teklif yaptığını yazdı. Ancak Roma, bu teklifi reddetti.

Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Cengiz Ünder, geçirdiği başarılı sezonun ardından dünya devi kulüplerin radarına girmiş bulunuyor. Son günlerde Ünder'in İngiltere'ye transfer olacağı iddiaları ortaya atılırken, İtalyan basını bomba bir iddia ortaya attı.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, Cengiz Ünder için Roma'nın kapısını çaldı.

İddiaya göre Premier Lig temsilcisi 21 yaşındaki milli yıldız için İtalyan devine 28 milyon euro’luk teklif götürdü. Ancak başkent temsilcisinin teklifi yetersiz bularak geri çevirdiği belirtildi.

14 milyon 250 bin euro
2017 yılında Roma'ya 14 milyon 250 bin euro’ya transfer olan Cengiz Ünder'in sarı kırmızılı kulüple 3 yıl daha kontratı bulunuyor.

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