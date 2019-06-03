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Duvarını kırıp girdikleri markette kola içtiler

Duvarını kırıp girdikleri markette kola içtiler

ADANA'nın Seyhan ilçesinde bir marketin duvarını kırıp içeriye giren iki hırsızın, markette kola içtikleri tespit edildi.

Doktor Ahmet Sadık Bulvarı'nda ağız maskesi takan iki hırsız, bir firmaya ait süpermarkete havalandırma boşluğu yanındaki duvarı kırarak girdi.

Dolapta bulunan kolalara yönelen hırsızlar, bir miktar kolayı tükettikten sonra alarm çalması üzerine panikledi. Ardından sigara bölümüne giden hırsızlar, buradan yanlarına alabildikleri kadar sigarayı alarak marketten kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre şüphelileri market içerisinde aradıktan sonra inceleme yaptı.

Kırılan duvarın yanında hırsızlara ait malzeme bulan ekipler, şüphelilerin marketin içinde kola içtiklerini, kaçarken de yanlarına sigara aldıklarını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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