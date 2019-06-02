Honaz, Yusufeli ve Keskin ve Kesmetepe’de seçim sonuçları belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde seçimler sonuçlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Kırıkkale Keskin ve Artvin Yusufeli'de AK Parti, Adıyaman Besni'de seçimi DSP, Denizli Honaz'da ise CHP'li aday seçimi kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yapılan yenileme seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Keskin ve Yusufeli'de AK Parti'nin adayı; Honaz'da ise CHP'nin adayı seçimleri kazandı. Kesmetepe beldesinde de DSP'nin adayı yarışı önde tamamladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

YSK'nın 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği ilçelerden cezaevi sandıkları hariç Honaz'da 21 bin 810 seçmen 76 sandıkta, Yusufeli'nde 5 bin 219 seçmen 20 sandıkta, Keskin'de 6 bin 396 seçmen 24 sandıkta, Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde ise bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullandı.

YSK'nın 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimlerinin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019'da seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de sandık kuruldu.

Keskin'de AK Parti adayı kazandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426, Millet İttifakı adayı İYİ Parti'li Necati Alsancak 2 bin 162 ve MHP adayı Mustafa Alp Sülsipiroğlu 627 oy aldı.

31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Keskin ilçesinde, İYİ Parti adayı Necati Alsancak 1806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım 1799 oy almıştı.

Adıyaman'ın Kesmetepe beldesinde DSP kazandı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Partinin (DSP) adayı Ali Yılmaz kazandı.

Bin 211 seçmenin olduğu beldede, bin 115 kişi oyunu kullandı. Seçimde, AK Parti 65, CHP 325, Demokrat Parti (DP) 320, MHP 3 ve DSP ise 370 oy aldı. Seçimde, 32 oy ise geçersiz sayıldı.

Oy verme işleminin ardından seçimi kesin olmayan sonuçlara göre DSP'nin adayı Ali Yılmaz kazandı.

Artvin Yusufeli'de AK Parti kazandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart seçimlerinin iptaline karar verilen Yusufeli'nde gerçekleştirilen yenileme seçimlerinde, 20 sandıkta oy kullanıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, geçerli oyların 2 bin 446'sını alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin seçimi kazandı. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Barış Demirci 2 bin 79, Saadet Partisinin adayı Mustafa Aksoy ise 19 oy aldı.

Denizli Honaz'da CHP'nin adayı kazandı

Denizli Honaz'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek kazandı.